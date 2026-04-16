Hepe sa LCPO natagbaw sa resulta 4 ka adlaw’ng ops.

Daghan sa mga nalambigit sa nagkalain-laing ilegal nga kalihukan ang nasikop sa kapulisan sulod lamang sa lima ka adlaw nga subsub nga operasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Si Police Lt. Col. Ardioleto Cabagnot, Officer-in-Charge (OIC) sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO), nipadayag sa iyang katagbaw sa kakugi sa iyang mga sakop.
Gikan sa April 11 ngadto sa 15, 2026, sa kampanya batok ilegal nga drugas , 12 ka operasyon nga niresulta sa pagkasikop sa 12 ka indibidwal ug pagkasakmit sa 12.38 gramos nga gituohang shabu nga adunay banabana nga kantidad nga P84,184.
Sa illegal gambling, duna sa’y mga nadakpan nga nalambigit sa ilegal nga sugal sa maong mga adlaw. Sa loose firearms, usa ang boluntaryong nitahan sa iyang duha ka armas ngadto sa mga awtoridad.
Duna sab 13 nga nasikop nga mga Most Wanted Persons ug regular nga wanted individuals. Gawas sa mga dagkong krimen, hugot sab nga gipatuman sa LCPO ang mga ordinansa sa dakbayan.
Sa kinatibuk-an, nakamugna sila og 559 ka operasyon nga nakakolekta og multa nga moabot sa P292,500.
Dunay 513 traffic citations nga naisyu sab sa mga awtoridad.
Niabot sab og 94 ang nadakpan sa pagpanabako sa publikong lugar, 170 ang nag-inom, 260 ang nakalapas sa curfew, 49 sab ka kaso sa public indecency.
“These accomplishments reflect the dedication and hard work of our personnel in ensuring the safety and security of Lapu-Lapu City. We will continue to strengthen our operations and remain committed to enforcing the law, maintaining peace and order, and serving the community with integrity and professionalism,” sumala ni Lt. Col. Cabagnot. / GPL