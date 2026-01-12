Hepe sa Negros girelibuhan

Girelibuhan ang hepe sa Negros Oriental Police Provincial Office human sa nahitabong pagpamusil nga niresulta sa kamatayon sa hepe sa Sibulan Municipal Police Station ug duha niini ka kauban.
Ang hepe sa Police Regional Office-Negros Island Region Police Brigadier General Arnold Ibay nipagawas og kamanduan sa pagparelibo kang Police Colonel Criscent Tiguelo ug ang mopuli niya isip officer-in-charge mao ang kasamtangan nga Deputy Regional Director for Operation Police Colonel Lito Patay. Ang paghulip ni Patay gihimo aron dili mabalda ang pagserbisyo sa katawhan sa maong probinsiya samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Kahinumdoman nga gipusil ni Police Staff Sergeant Bonifacio Saycon ang usa ka babaye nga trabahante sa SAB Bar sa Lungsod sa Sibulan sa wala pa matino nga hinungdan ug sa dihang dalhon na unta siya sa police station, gipamusil sa suspek ang ilang hepe nga si Police Captain Jose Edrohil Cimafranca uban sa duha niya ka kaubang polis nga silang Police Senior Master Sergeant Tristan Joseph Chua ug Patrolman Rey Albert Temblor nga niresulta sa ilang kamatayon.
Si Saycon nitahan sa iyang kaugalingon sa Tanjay City Police Station ug mag-atubang og kasong multiple murder ug kasong administratiba. / AYB