Hepe sa Tagbilaran City Police Station, gihulipan

Gihulipan sa katungdanan sugod gahapon, Marso 16, 2026, ang hepe sa Tagbilaran City Police Station nga si Lt. Col. John Kareen Escober subay sa nagpadayon nga imbestigasyon sa Bohol Police Provincial Office sa mikatap nga video sa social media mahitungod sa pagdagit sa usa ka lalaki sa wala pa mailhing kalalakin-an sa miaging semana.
Si Tagbilaran City Mayor Jane Yap mipahibawo sa iyang Facebook page nga aron masiguro ang patas ug transparent nga imbestigasyon, mimando si Col. Patricio Degay Jr., ang provincial director sa kapulisan sa Bohol, pagrelibo kang Escober uban sa pipila niya ka mga sakop.
Ang mohulip kang Escober isip officer-in-charge ang kasamtangan nga Deputy Provincial Director for Administration sa Bohol Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Colonel Judy Mar Bonilla.
Gipasalamatan ni Mayor Yap si Escober sa pagpangulo ug sa serbisyo niini sa dakbayan sa Tagbilaran.
Matod sa mayor nga atol sa paglingkod nga hepe ni Escober, lig-on ang panagtambayayong tali sa kagamhanan sa Tagbilaran uban sa pribadong sektor sa katilingban subay sa pagpalambo sa kahapsay ug kalinaw sa siyudad. / AYB