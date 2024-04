Hepe sa Tudela, sakop ubos sa imbestigasyon

Gipaubos sa imbestigasyon sa Police Regional Office (PRO 7) ang hepe sa Tudela Police Station uban sa iyang personnel nga maoy naeskapuhan sa ilang person under police custody (PUPC) sa dihang motambong na unta sa iyang hearing sa korte sa dakbayan sa Danao niadtong Martes, Abril 2, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga ang tumong sa imbestigasyon mao ang pagsusi kon unsay kalapasan nga nahimo sa police personnel nga ni-escort sa ilang PUPC.

Kon mamatud-an sa imbestigasyon nga sad-an ang maong polis, siya mag-atubang og kaso’ng administratiba, lakip na ang hepe niini nga si Police Captain Leovil Singson isip command responsibility.

“We expect that a thorough investigation will be conducted and if proven, naay mahatagan og sanction and possible relief,” matod ni Pelare.

Nipasabot si Pelare nga kon ang usa ka PUPC dalhon sa kor­te aron moatubang sa iyang kaso, dunay polisiya nga sundon ang usa ka polis.

Tungod niini, angay nga susihon sa imbestigasyon kon unsa ang hinungdan kon nganong nakasibat ang ilang dinakpan.

Sama sa naandan, ipaagi sa due process, diin ilang kuhaan sa habig ang hepe sa Tudela, lakip na ang polis nga maoy gitahasang mobantay sa PUPC.

Niadtong Martes, naalarma ang Danao City Police Station human nakadawat og taho nga dunay piniriso nga nakaikyas human sila namahaw sa usa ka kan-anan sa Barangay Poblacion.

Giingong nananghid ang PUPC nga si Rodel Nudalo, 41, taga Sitio Pamatasan, Barangay Poblacion, San Francisco, mga isla sa Camotes nga mokuha og toothpick.

Apan kalit lang kini nga nikaratil sa pagdagan ug nisuot sa kabalayan hangtod nga nawagtang.

Nilusad og manhunt operation ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ug pagka Miyerkules sa kaadlawon, Abril 3, 2024, nadakpan ra nila kini human sila nakig-alayon sa kaipon niini. / AYB