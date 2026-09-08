Heritage forum sa Sugbo batok sa misinformation ug fake narratives

Nitambong ang mga estudyante sa Communication program ug ubang partisipante sa forum nga “FAKE! Debunking Tales and the Challenge of Social Media” niadtong Septiyembre 5, 2026, alas 3 sa hapon sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo aron mapalawom ang ilang pagsabot sa epekto sa misinformation ug mga bakak nga asoy nga kasagarang nikatap sa social media.
Ang maong heritage forum nagtutok sa nagkadakong hulga sa online misinformation ug sa kamahinungdanon sa media literacy sa digital age, ilabina sa mga peke o walay basehanan nga estorya bahin sa kasaysayan nga mahimong makaapekto sa pagsabot sa publiko sa nangagi.
Gipangunahan ni archaeologist ug historian Dr. Jobers Reynes Bersales ang diskusyon, diin iyang gisusi ang mga viral claims ug fabricated narratives gikan sa mga libro ug social media nga nakaimpluwensya sa panglantaw sa katawhan bahin sa kasaysayan.
Sa iyang pakigpulong, gipasabot ni Bersales ang kamahinungdanon sa archaeology, lawom nga panukiduki, ug konkreto nga ebidensiya sa pagdiskobre ug pagpatin-aw sa kasaysayan sa Sugbo. Gilakip sa diskusyon ang mga pananglitan sa fabricated historical narratives ug ang panginahanglan sa pagsusi sa tinubdan sa dili pa dawaton isip kamatuoran ang usa ka impormasyon.
Gipasiugda sab ang papel sa mga heritage site, karaang estruktura, kultura, ug mga sugilanon nga naglarawan sa kinabuhi sa mga Sugboanon sa paghulma sa mas tukmang pagsabot sa kasaysayan.
Tumong sa forum nga masangkapan ang mga partisipante og kahibalo sa independently verify sources ug pag-ila sa mga historical claims nga walay igo nga ebidensiya sa dili pa kini ipaambit isip kamatuoran.
Gipahigayon ang maong libre ug hybrid nga kalihukan pinaagi sa pag-host sa Palm Grass The Cebu Heritage Hotel, in partnership sa Tres de Abril Foundation, Inc. ug Diyandi Heritage Center.
Gipasiugda sa kalihukan ang responsibilidad sa matag social media user sa panahon diin ang impormasyon dali kaayong mokaylap pinaagi lamang sa usa ka pag-klik.
Giawhag ang mga partisipante nga susihon ug beripikahon una ang impormasyon sa dili pa kini tuohan o ipaambit sa uban, tungod kay ang kasaysayan angayan nga ipasundayag subay sa tinuod nga kamatuoran. / Mga hulagway gikan sa UV-Department of Communication Studies