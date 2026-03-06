Heritage ordinance sa Sugbo, gitinguhang usbon

Gitinguha nga usbon o amendahan sa Cebu Provincial Heritage Comission ang 18-anyos nga ordinansa pagseguro nga maprotehian ang heritage sites sa Probinsiya sa Sugbo.
Kini subay sa pagbanhaw sa maong komitiba diin diha sa usa ka tigom sa Kapitolyo lakip sa nahisgutan niini ang pag-integrate sa mga legal framework sa heritage.
Ang maong tigom gipangulohan ni Atty. Ace Durano nga nagsilbing executive director, kauban ang mga sakop sa hunta probinsyal nga sila si Board Member Red Duterte, Mike Villamor, Paz Rozgoni, ug Stanley Caminero, ingon man mga representante sa National Museum of the Philippines, University of San Carlos, ug Ramon Aboitiz Foundation Inc.
Subay sa nasayran, niadto pang 2008 naumol ang Cebu Provincial Heritage Site Ordinance (CPHSO) apan sukad niadto, daghang mga kalambuan ug preservation nga gihimo sa mga kalungsoran nga wala pa malakip sa talaan sa CPHSO.
Lakip sa mga posible’ng amendments nga himuon makahatag og impact sa social ug educational, ekonomiya ug turismo, panggobiyerno ug legislative reforms lakip ang technical ug environmental resilience.
Gitinguha sab sa grupo ang pag-restore sa historic landmarks ug simbahan, pag-establisar ug conservation laboratory, ug pagpahimutang sa heritage protection sa usa ka provincial urban planning.
Sa maong paagi mas mapalapdan niini ang pakig-alayon sa international institutions alang sa himuong technical training ug certification programs. / ANV