Hernandez, Mendoza gitaktak sa DPWH

Gipahibalo ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon nga gitaktak na sa serbisyo si kanhi Bulacan First District assistant engineers Brice Hernandez ug Jaypee Mendoza tungod sa ilang kalambigitan sa anomalusong flood control project sa maong lalawigan.
Matod pa ni Dizon sa radio interview niadtong Biyernes, Septiyembre 12, 2025, nga gisugdan na sab nila ang dismissal process batok sa ubang DPWH personnel ilabi na niadtong nag-atubang og reklamo sa buhatan sa Ombudsman.
Upat ka kontraktor nga apil sa maong reklamo nga gi-blacklisted na sab sa DPWH.
Sa sayo pa, niadtong Huwebes, Septiyembre 11, nipadangat og reklamo si Dizon ngadto sa Ombudsman batok sa kapin sa 20 ka opisyal ug empleyado sa Bulacan District Engineering Office sa kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug Malversation of Public Funds.
Apil sa maong reklamo si Bulacan District Engineer Henry Alcantara, mga hepe sa section sa construction, planning and design, maintenance, quality assurance, finance, budget, procurement, ug cashier. Giapil sab ang 10 ka mga project engineer.
Gireklamo sab kadtong mga kontraktor nga nipa-implementar sa lima ka proyekto sa flood control sa Bulacan nga nakit-an sa Commission on Audit nga substandard ug ghost project.
“Libo-libo po talaga ang proyekto ng DPWH. At kung sa loob ng DPWH, hindi natin kakayanin yan, kaya kailangan talaga, unang-una, humingi tayo ng tulong sa PNP, sa AFP,” sumala pa ni Dizon.