Heroes’ welcome ceremony: 2 gymnasts wa gi-invite?

Gibutyag sa duha ka Fil-Am gymnasts nga ningkombati sa Paris Olympics nga wala sila nakadawat og imbetasyon hinungdan nga wala sila nakatunga sa heroes’ welcome ceremony sa Malacañang alang sa Filipino Olympians niadtong Martes, Agusto 13, 2024.

Gipangtumbok mao sila si Aleah Finnegan ug Emma Malabuyo, duha sa tulo ka babayeng gymnasts sa Pilipinas nga ningsalmot sa Paris Games diin nakalabni og duha ka gold medals si Carlos Edriel Yulo sa men’s artistic gymnastics.

Sa social media, adunay nakapangutana kon nganong wala ningbutho sila si Finnegan ug Malabuyo sa welcome ceremony.

“We were not informed of the event,” tubag ni Finnegan nga napatik sa www.gmanews.tv.

“I wanted to go but they didn’t tell me about it,” tubag sab ni Malabuyo.

Si Assistant Secretary Dale de Vera nipasabot nga tanang Filipino Olympians giimbitar sa kalihukan, hinuon iyang giangkon nga wala direktang gipadangat ang imbetasyon ngadto sa mga atleta.

Gitino sab ni De Vera nga nahilakip sila si Finnegan ug Malabuyo sa Filipino Olympians nga ningpaingon deretso sa ilang sunod nga kompetisyon gikan sa Paris.

‘’Hindi natin masasabi na hindi na-invite, all athletes, all the Paris Olympians from the Philippines were invited to attend the ceremony at the Palace,” batbat ni De Vera.

“Pero ‘yun nga po, linawin natin the invitations were coursed through the Philippine Olympic Committee (POC) and the Philippine Sports Commission (PSC) at hindi po siya directly to the athletes.”

Ang POC nibutyag nga nasayod na sila nga ningbalik dayon sa US sila si Finnegan ug Malabuyo human sa ilang kampanya sa Paris ug makapasabot niini ang mismong National Sports Association (NSA) sa gymnastics.

“’Yung NSA na lang nila ang mag-explain doon. Wala naman kaming, ang alam kasi namin umalis na sila ng maaga,” pasabot ni POC president Abraham ‘Bambol’ Tolentino sa interbyu sa 24 Oras program sa GMA 7. / ESL