Herro gioperahan; 8 weeks di kaduwa

Niagi og operasyon ang usa sa mga pambato sa Miami Heat nga si Tyler Herro niadtong Sadado, Septiyembre 20, 2025 (PH time), kabahin sa iyang left ankle injury.
Niini, gibanabanang dili makaduwa si Herro sa mag-unang walo ka semana sa umaabot nga 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
Matod sa Heat, adunay gipamati si Herro sa iyang wala nga tiil atol sa ilang training sa offseason.
Sa sayo pa, gitirahan lang una si Herro og “platelet-rich plasma ug cortisone injections” apan nasuta nga kinahanglan gyud ang operasyon. / Gikan sa wires