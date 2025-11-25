Superbalita Cebu

Herro gisugat og kadaugan

Gisugat og kadaugan ang usa sa mga pambato sa Miami Heat nga si Tyler Herro sa labing una niyang pagduwa sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) batok sa Dallas Mavericks, 106-102, ning Martes, Nobiyembre 25, 2025 (PH time).

Si Herro, kinsa karon pa nakabalik og duwa gikan sa left ankle injury, nimugna og 24 puntos aron pangulohan ang makutas nga kadaugan sa Heat.

Nasipyat si Herro sa nag-una niyang upat ka mga itsa apan human niini, napasulod niya ang 12 sa nagsunod niyang 14 ka mga itsa. / Gikan sa wires

