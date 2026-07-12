Herro gisukmag ni Adebayo

Gisukmag sa bigman nga si Bam Adebayo ang iyang kanhi kauban sa Miami Heat nga si Tyler Herro atol sa alterkasyon nga nahitabo didto sa Las Vegas niadtong Sabado.
Sigon sa taho gikan sa ESPN nga naglalis si Adebayo ug Herro sulod sa practice court didto sa Las Vegas, diin giduwa ang nagpadayon nga National Basketball Association (NBA) Summer League.
Ang duha ka players kauban sa Heat sulod sa pito ka season. Si Adebayo nagpabilin sa Heat, samtang si Herro naa na sa Milwaukee Bucks.
Nabalhin lang si Herro pinaagi sa trade kauban si Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, ug mga draft picks isip hulip nila Giannis Antetokounmpo ug Bobby Portis. / RSC