Herro nagpanikad moduwa sa Bucks

Sa pagbiya ni Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks, adunay mga nagtuo nga dili na makakombati og insakto ang team sa umaabot nga 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Apan lahi ang panahom sa usa sa bag-ong mga sakop sa Bucks nga si Tyler Herro.
“Obviously there’s going to be people who probably don’t think we’ll win many games, but that’s the opposite of what we’re thinking. We want to win as many games as possible and really set a culture from day one,” matod ni Herro.
Si Herro maoy usa sa upat ka mga magduduwa nga nabalhin sa Bucks sa multi-player trade nga naghatod kang Antetokounmpo ngadto sa Miami Heat.
Gipadayag ni Herro nga madasigon kaayo siyang moduwa sa Bucks gumikan kay lumad siya nga taga Milwaukee.
Gipasabot ni Herro nga wala siya maghunahuna kabahin sa iyang kontrata sa Bucks, ang labing mahinungdanon alang kaniya mao ang pagduwa alang sa iyang yutang natawhan. / Gikan sa wires