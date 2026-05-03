Hidden charges, subsidy gipasusi ni Sen. Aquino

Giduso karon sa Senado ang usa ka lakang aron mapagaan ang pas-anon sa mga Pilipino sa taas nga singil sa kuryente.
Tumong niini nga panalipdan ang middle class ug hunongon ang “hidden charges” nga nagpabug-at sa binulan nga bayranan.
Giduso ni Senator Bam Aquino ang Senate Resolution No. 375 aron imbestigahan ang pagsaka sa singil sa kuryente sa Meralco.
Partikular nga gikuwestiyon sa senador kon ngano nga ang middle-class consumers ang nagpas-an sa subsidy para sa mga low-income households.
Ubos sa maong resolusyon, gustong susihon ni Aquino ang “cross-subsidy” system. Kini usa ka mekanismo sa kuryente diin ang mga pamilya nga dili man unta benepisyaryo ang nagbayad para sa diskuwento sa marginalized sectors ug senior citizens.
Sa pagkakaron, niresulta kini sa dugang nga P20 hangtod P100 kada bulan sa bayranan sa usa ka ordinaryo nga pamilya.
“Mahalaga po yan yung tanong sino nagbabayad? And uh I filed for the Information of the body. I filed the resolution. Looking into this again kung makita natin baka naman may ibang paraan kung saan kaya nating matulungan yung mahihirap nating kababayan,’ matod ni Aquino.
“Kasi again the targeting here is based on consumption. Kung maganda ho talaga yung targeting ng DSWD eh baka uh merong mga listahan na mas maayos na pwedeng magamit. Yung paggamit ho kasi ng consumption, you don’t really know diba,” dugang niya.
Gipasabot ni Aquino nga bisan og prayoridad sa nasod ang pagtabang sa labing mga kabus, ang pundo para niini kinahanglan nga maggikan sa national budget ug dili kuhaon gikan sa bulsa sa mga Pilipino nga nagkalisod usab sa kinabuhi.
Matod ni Aquino, ang gobiyerno ang angay mopas-an sa social discounts aron mahimong mas transparent ang sistema ug moubos ang presyo sa enerhiya para sa tanan.
Gisugyot usab sa resolusyon nga gamiton ang 4Ps list sa DSWD imbes nga “consumption levels” lang aron maseguro nga ang tabang moabot sa mga tinuod nga nanginahanglan.
Sa niaging hearing sa Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy (PROTECT) Committee, gipadayag ni Aquino ang mulo sa “invisible” middle class nga nagbayad og saktong buhis apan walay nadawat nga ayuda, samtang gipabayad pa og subsidy para sa uban.
“So just to make my point here, um chairman chairman no? chairman um yung cutoff kasi natin plus the 4Ps again they represent the bottom 30% of the country. Yung next 20% at yung sunod na 20% or 30% lahat yan nangangailangan no? So ‘yung umaalma talaga ang pakiramdam nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis ba’t nasasama pa sa kuryente natin,” batbat ni Aquino.
Giklaro usab niya nga dili tuyo nga bawion ang tabang sa mga kabus, kon di ayuhon ang sayop nga sistema sa paningil.
“We can look into it. Maybe we can fund it in another way or maybe we can increase kung sino yung pwedeng makakuha ng tulong dito. And I hope we can we can ask for your support to try to understand this better,” pasabot ni Aquino.
Sentro usab sa mga reporma nga giduso ni Aquino ang Senate Bill 670 o ang “Kuryenteng Walang VAT Bill.”
Tumong niini nga wagtangon ang 12% VAT sa kuryente aron mohatag og dinaliang kahupayan sa mga panimalay ug lakip na sa mga Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).
Pinaagi niining maong mga lakang, nanghinaot si Aquino nga makunhoran ang kabug-at sa inflation ug mapanalipdan ang matag pamilyang Pilipino gikan sa taas nga singil sa kuryente. / PR