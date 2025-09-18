Hidilyn morepresentar sa nasod sa SEAG

Giklaro ni kanhi Olympic gold medalist weight-lifter Hidilyn Diaz-Naranjo nga determinado siyang morepresentar pagbalik sa Pilipinas alang sa 33rd Southeast Asian Games nga ipahigayon karong Disyembre, 2025, sa Thailand.
Si Diaz-Naranjo kinsa maoy labing unang atleta nga nakatunol sa Pilipinas og Olympic gold, nibutyag nga kasamtangan siyang hugot nga nag-ensayo taliwala sa kahagip-ot sa iyang oras.
“I’m preparing for the SEA Games. Maglalaro po ako sa SEA Games ngayong December. Again, depende sa Philippine delegation, pero maglalaro po ako,” matod ni Diaz-Naranjo nga napatik sa www.gmanews.tv.
“Bumabalik ako parati sa why. It’s always to represent my country and doing my best for the Philippines in weightlifting and also to inspire young Filipinos.”
Gipasabot ni Diaz-Naranjo nga iyang gibahin ang iyang oras sa pag-training, sa pag-coach sa batan-ong weightlifters alang sa umaabot nga Batang Pinoy, ug pag-atiman sa grassroots development.
Hinuon ning higayuna diin nagkaduol na ang SEA Games, gipasabot ni Diaz-Naranjo nga magtutok na siya og sugod sa iyang training. / ESL