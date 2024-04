Hidilyn nagpahungaw sa iyang gibati

Gigamit ni Hidilyn Diaz ang social media aron ipadayag ang iyang gibati human sa siya napakyas pag-qualify alang sa Paris Olympics.

Sa iyang mensahe, daw dili makatuo si Diaz nga wala siya naka-qualify alang sa Summer Games atol sa iyang kampanya sa women’s 59kg event sa 2024 IWF World Cup sa Thailand ning bag-uhay lang.

“The result was not according to what I wanted and planned. But Thy will be done. It was not my day and #Paris2024 is not for me,” mensahe ni Diaz sa social media nga napatik sa www.gmanews.tv.

Si Diaz mao pa lang ang bugtong nakahatag og Olympic gold medal sa Pilipinas. Iya kining nahimo sa niaging edisyon sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon nga gipahigayon sa Japan.

Taliwala sa iyang kapak­yasan, mapasigarbuon si Diaz gumikan kay sama sa ubang mga atleta, gibuhat niya ang tanan niyang makaya.

“Congratulations to all the weightlifters around the world who qualified in #Paris2024, especially the Filipino athletes, and to the athletes who did their best in the last Olympic Qualifying Competition,” mensahe ni Diaz.

“We did great, we fought hard, and we did our best for our country.”/ ESL