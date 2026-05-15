Hidilyn padayon nga magkat-on

Sa iyang tinguha nga mas daghan pa nga batan-ong mga atleta ang iyang matabangan, nagplano si Filipino Olympic gold medalist Hidilyn Diaz nga mopadayon sa pagtungha sa Europe.
Si Diaz kinsa kasamtangang nagtudlo og weightlifing sa University of the Philippines, naglaraw nga mokuha og kurso nga adunay kalambigitan sa sports management ug sports business.
“Continue learning kasi at the end of the day, marami na nagsasabi ‘gold medalist ka what’s next?’ Para sa akin after gold, I have to learn something and level up,” matod ni Diaz nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL