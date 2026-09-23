Hield, Nembhard i-trade sa Hawks

I-trade sa Atlanta Hawks sila si Buddy Hield ug Ryan Nembhard nga adunay apil pinansyal ngadto sa Charlotte Hornets alang ni Dorian Finney-Smith.
Si Hield nabalhin sa Atlanta sa miaging season sa National Basketball Association (NBA) pinaagi sa trade nga naghatod ni Kristaps Porzingis ngadto sa Golden State Warriors.
Apan sa wala damha, sulod ra sa pito ka duwa nakapakita og aksiyon si Hield sa kampo sa Hawks nga unta naila man kini nga hinigo sa gawas.
Ubos sa kampo sa Hornets, gilaumang mahatagan og mas taas nga playing time si Hield. / Gikan sa wires