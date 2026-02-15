Higante manuwa sa PBA

Nakapahimulos ang teams sa pagkuha og higante nga imports kay giwagtang man sa liga ang height restriction sa umaabot nga Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Ang Terrafirma Dyip nikuha og 7-footer nga si Mubasha Ali, samtang ang Magnolia nipirma sa 6-foot-9 nga si Terrell Brown-Soares sa ilang pagpangandam para sa mid-season conference nga sugdan karong Marso 11.
Ang Meralco Bolts nagpadayon kang 6-foot-9 Ismael Romero, ang Blackwater Elite nikuha sa 6-foot-11 nga si Daniel Ochefu, ang Rain or Shine Elasto Painters adunay 6-foot-9 nga si Jaylen Johnson, samtang ang TNT Tropang 5G naghuman na sa negosasyon alang sa 7-foot-3 nga kanhi National Basketball Association (NBA) player nga si Bol Bol.
Lumad sa Helsinki, Finland, ang 28-anyos nga si Ali moabot sa nasud karong semanaha, parehas kang Ochefu nga kaniadto niduwa sa makadiyot alang sa Rain or Shine niadtong 2023 ug sa ulahi, sa TNT sa East Asia Super League.
Samtang ania na sa nasod sila Brown-Soares ug Romero.
Ang 34-anyos nga si Romero nagduwa na para sa Bolts sukad pagsugod sa EASL niadtong Oktubre ug posible nga adunay bentaha sa chemistry sa team.
Ang ubang mga team nga nagkasabot na sa ilang imports naglakip sa NLEX nga adunay 6-foot-10 nga si Cady Lalanne, si James Dickey nga 6-foot-10 usab alang sa Phoenix; ug si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra.
Si Brownlee maoy pinakagamay sa maong batch sa imports sa gitas-on nga 6-foot-6.
Si Lalanne second round pick sa San Antonio Spurs sa 2015 draft.
Ang Converge FiberXers, Titan Ultra, San Miguel Beermen, ug guest team nga Macau Black Bears wa pa mosibya sa ilang import. / RSC