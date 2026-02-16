Higanteng imports magbaha sa PBA
Gumikan kay walay limitasyon ang gitas-on sa imports sa umaabot nga Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup, kadaghanan sa mga team nanguha og higanteng mga magduduwa.
Ang Terrafirma Dyip nikuha og 7-footer nga si Mubasha Ali, ang Magnolia Chicken Timplados nibira ni 6’9” Terrell Brown-Soares, ang Meralco Bolts nipili ni 6’9” Ismael Romero, ang Blackwater Bossing nikuha ni 6’11” Daniel Ochefu samtang ang Rain or Shine Elasto Painters nikuha ni 6’9” Jaylen Johnson.
Sa ilang bahin, ang NLEX Road Warrios nipili ni 6’10” Cady Lalanne, ang Phoenix Super LPG Fuel Masters nikuha ni 6’10” James Dickey.
Ang resident import sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga si 6’6’ Justine Brownlee maoy labing mubo sa reinforcements sa kasamtangan.
Gawas nila ni Ali ug Ochefu, ang tanang nahisgutang imports naabot na sa nasod.
Giatangan ning puntoha ang pagpakignegusasyon sa TNT Tropang 5G sa kampo ni 7’3” Bol Bol kinsa kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA).
Ang Converge FiberXers, Titan Ultra Giant Risers, San Miguel Beermen, ug guest team Macau Black Bears mao na lang ang wala pa’y napiling imports.
Ang Commssioner’s Cup sugdan karong Marso 11, 2026. / ESL