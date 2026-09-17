High Value Individual sa Toledo nadakpan

Nadakpan sa kapulisan ang giila nga high-value individual (HVI) nga nagdala og shabu nga gibanabana nga mokabat sa P88,196 ang kantidad sa Barangay Poog, Dakbayan sa Toledo alas 10:28 sa buntag niadtong Septiyembre 16, 2026.
Giila sa kapulisan ang suspek nga si alyas Jeff, 45, construction worker.
Nakuha gikan sa dinakpan ang walo ka sachet sa gituohang shabu nga adunay kinatibuk-ang gibug-aton nga 12.97 grams.
Gitanggong sa Toledo City Police Station si Jeff ug pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / ABC / GPL