High value target nakuhaa’g P850K nga shabu sa buy-bust

Balhog sa prisohan ang usa ka giila’ng High-Value Target (HVT) human makuhai’g kapin sa P850,000 nga kantidad sa gituohang shabu atol sa usa ka buy-bust sa Sityo Susco, Barangay Guadalupe, niadtong Lunes sa hapon, Mayo 4, 2026.
Ang malampusong operasyon gilusad sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 dungan sa pakig-alayon sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office (CCPO) sa ala 1:03 sa hapon.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang suspek nga si alyas “Jovito”, 27, ug residente sa maong dapit.
Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang 125 gramos sa gituohang shabu nga gibanabanang mobalor og P850,000, buy-bust money, usa ka cellphone nga gigamit sa transaksyon ug uban pang mga drug paraphernalia.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis.
Sumala ni Leia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, usa ka semana nga gipaubos sa case buildup ang suspek human sila makadawat og impormasyon gikan sa usa ka confidential informant.
Nasayran sa imbestigasyon nga si “Jovito” makahimo sa pagbaligya og 500 gramos hangtod sa usa ka kilo nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer.
Kasamtangang nagtingkagol ang suspek sa detention cell sa PDEA 7 sa Sudlon, Barangay Lahug. Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11 , Article II sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. / AYB