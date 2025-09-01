High value target nakuhaag shabu, armas sa buy-bust sa Mambaling

Usa ka high value target ang nadakpan sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa Mambaling Police Station 11 alas 10:50 sa gabii, Dominggo, Agusto 31, 2025 sa Sitio Puntod, Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan giila nga si Paul John Pila alyas PJ, 42, taga B. Aranas Extension, Barangay Duljo Fatima sa dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 25.5 gramos nga dunay standard drug price nga P173,400 ug usa ka 9MM nga pistola nga dunay magazine ug upat ka bala niini.
Una na nga nakadawat og report ang Mambaling Police Station nga midaghan ang mga tawo nga mosulod gawas sa sitio Puntod aron mamalit og shabu.
Milusad dayon ug monitoring ug surveillance ang kapulisan ug ilang nasuta nga namaligyag shabu ang suspek nga si PJ.
Gihimo dayon ang buy-bust sa pagpangulo ni Police Captain Wilmer Carillo ug malampuson nila nga nadakpan ang suspek.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 batok ni PJ. / AYB