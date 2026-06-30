High value target nakuhaan og P1M shabu sa buy-bust sa Talisay

Kapin sa P1 milyon nga balor sa gituohang shabu ang nasakmit sa mga sakop sa Talisay City Police Station atol sa gilusad nga buy-bust sa Purok Pugapo, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 29, 2026.
Usa ka suspek ang naposasan samtang daling nakaikyas ang iyang babayeng kakunsabo sa dihang nakamatikod nga mga polis ang ilang gikatransaksiyon.
Giila ang nadakpan nga si alyas John, 32, usa ka drayber nga taga Don Pedro Rodriguez, Dakbayan sa Bogo apan kasamtangan nga nagpuyo sa Sityo Kilawin, Barangay Tangke, Talisay City.
Samtang padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang iyang kauban nga si alyas Julie Ann, 38, usa ka manindahay og isda, residente sa Macopa Street, Sityo Laray, Barangay San Roque sa maong siyudad.
Ang malampusong operasyon gipangulohan mismo sa hepe sa kapulisan sa Talisay nga si Police Lieutenant Colonel Homobuno Sayon, uban sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit.
Nakuha gikan sa dinakpan ang gituohang shabu nga motimbang og 150.15 gramos nga adunay standard drug price nga P1,021,020. / AYB