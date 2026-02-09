High value target sa Bohol, gidakop
Usa ka high value drug personality sa Probinsiya sa Bohol ang gidakop sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Special Operations Unit 7-PNP Drug Enforcement Group sa Purok 8, Barangay Dela Paz, Lungsod sa Cortes sa Dominggo sa gabii, Pebrero 8, 2026.
Ang suspek giila sa alyas nga Cris, hingkod ang pangedaron nga nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinutos sa gituohang shabu nga mobalor ang tanan sa P2,482,000 ug mga drug paraphernalia.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na ngadto Bohol Provincial Forensic Unit alang sa himuon nga laboratory examination ug chemical analysis.
Ang SOU-7-PNP Drug Enforcement Group sa koordinasyon sa Integrity Monitoring and Enforcement Group 7, Regional Intelligence Unit 7, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7, ug Cortes Municipal Police Station nakadawat og impormasyon labot sa illegal nga kalihukan ni Cris sa dapit.
Human mapaubos sa monitoring ug surveillance, gilusad dayon ang buy-bust nga niresulta sa pagkasakmit sa maong mga ebidensya ug pagkasikop sa suspek.
Napasakaan na og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang maong suspek. / AYB