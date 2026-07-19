High value target sa Bohol nakuhaa’g P3.7M nga shabu

Tulo ka tuig human nakagawas sa prisohan tungod sa pagka-abswelto, nagtingkagol pagbalik sa selda ang kanhi person deprived of liberty (PDL) human kini madakpi sa buy-bust nga niresulta sa pagkasakmit sa balor P3.7 milyones nga gituohang shabu sa Purok 7, Barangay San Isidro, lungsod sa Dauis, Bohol.
Ang suspek nga giila nga usa ka high-value target sa kapulisan mao si Jose Benan Del Rosario, 31, residente sa Purok 4, Barangay Tabajan, lungsod sa Guindulman, sa maong lalawigan.
Ang maong operasyon gilusad sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) niadtong Biyernes sa alas 8:55 sa gabii, Hulyo 17, 2026.
Nasakmit gikan kang Del Rosario ang mga binulto nga gituohang shabu nga motimbang og 551.1 gramos ug adunay standard drug price nga P3,747,480.
Lakip sa narekober sa mga operatiba ang buy-bust money, usa ka cellular phone ug usa ka motorsiklo.
Sumala sa impormasyon gikan sa intel personnel sa BPPO, si Del Rosario dugay na nga nalambigit sa ilegal nga drugas sukad pa niadtong tuig 2014.
Unang nadakpan ang suspek niadtong tuig 2016 atol sa subsob nga kampanya batok sa gidiling drugas (war on drugs).
Apan human sa walo ka tuig nga pagkabilanggo, na-acquit o naabswelto kini sa iyang kaso hinungdan nga nakagawas sa prisohan niadtong tuig 2024.
Imbes nga magbag-o, mibalik matod pa kini sa iyang naandan nga ilegal nga negosyo.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek. / AYB