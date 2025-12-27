High value target sa Inayawan, sikop

Giilang high value target sa Inayawan ang nadakpan sa gilusad nga buy-bust sa kapulisan alas 6:55 sa hapon, Biyernes, Disyembre 26, 2025 sa Sityo Colo, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga si Romeo Abiso Gaviola, 56, minyo nga nagpuyo ra usab sa maong lugar, nakuhaan og mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 115 gramos nga mokantidad sa P782,000, lakip na ang buy-bust money.
Sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station nga si Gaviola gi-monitor na sa Station Drug Enforcement Team human madawat ang impormasyon nga nalambigit kini sa pagpamaligya og shabu.
Human nakuha ang tanang kasayuran, gilusad dayon ang buy-bust sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nga miresulta sa pagkasikop sa suspek.
Giingong naabtan og daghang supply sa shabu ang suspek subay sa daghang kalingawan sa Pasko ug sa nagsingabot nga pagsugat sa Bag-ong Tuig.
Dunay gitug-an si Gaviola kung asa gikan ang ilegal nga drugas nga mao na usab ang target sa sunod nga operation sa Inayawan Police Station. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek. / AYB