High value target sa lungsod sa Bohol, nakuhaan og P3M shabu

Gitumbok nga usa sa labing daku nga drug player ug giila nga high value individual sa lungsod sa Loon probinsya sa Bohol ang naposasan atol sa buy-bust sa kapulisan.
Nahitabo ang anti-illegal drug operation alas 2:10 sa kaadlawon, Dominggo, Septiyembre 21, 2025 sa Purok 6, Barangay Catagbagan Norte, lungsod sa Loon.
Ang suspek giila nga si Gerome Formoso alyas Bunso, 28 anyos, taga Sandingan Island, Barangay Calayugan Sur, lungsod sa Loon.
Nakuha gikan kaniya sa mga sakop sa Loon Municipal Police Station ang dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 455 gramos nga dunay standard drug price nga P3,094,000.
Sa imbestigasyon sa Loon Police Station nga kapin sa usa ka semana nila nga gi monitor si Formoso human makadawat og reklamo ang barangay mahitungod sa iyang illegal nga kalihukan.
Giingon nga makabaligya ang suspek og 500 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier. / AYB