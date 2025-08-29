High value target sa Tagbilaran napusasan

Usa ka drug pusher nga nalakip sa listahan nga high value target ang nadakpan sa gilusad nga buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Bohol Provincial Office uban sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office ug Tagbilaran City Police Station alas 2:28 sa hapon, Huwebes, Agusto 28, 2025, sa Purok 2, Barangay Tiptip, Siyudad sa Tagbilaran.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa suspek nga si alyas Rene, 24, taga Barangay Ubujan, Siyudad sa Tagbilaran.
Nakuha gikan kaniya ang unom ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 50 gramos nga dunay estimated average market value nga P340,000, buy-bust money ug usa ka motorsiklo nga giingong maoy gigamit sa suspek sa illegal drug transaction.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis.
Kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso batok sa suspek. / AYB