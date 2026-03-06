High value target sikop sa buy-bust

Nadakpan sa buy-bust sa Carbon Police Station ang usa ka 37-anyos nga high value target alas 12:05 sa kaadlawon, Biyernes Marso 6, 2026, sa Sityo Bato, Barangay Ermita, Siyudad sa Sugbo.
Ang nasikop giila nga si Jeyson Baricuatro Barnayja, 37, molupyo sa Manalili Street, Barangay Ermita.
Nasakmit gikan kaniya ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang sa 59 gramos nga dunay standard drug price nga P340,000.
Gilusad sa Carbon Police Station ang buy-bust human nakadawat og impormasyon mahitungod sa ilegal nga negosyo. / AYB