High value target, sikop sa buy-bust

Giila nga high value target ang nadakpan sa Sawang Calero Police Station 6 atol sa gilusad nga anti-illegal drug operation alas 3:40 sa kaadlawon, Sabado, Mayo 16, 2026, sa Gen. Gines street, Barangay Sawang Calero.
Ang nasikop mao si Jessie Papasin Casquejo alyas Mangko, 41, nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Nasakmit sa mga operatiba ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 50.08 gramos nga dunay standard drug price nga P340,544 ug usa ka kalibre 38 nga rebolber.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso gilayon sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Ang malampuson nga pagkasikop sa suspek gidayeg ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, tungod kay nagbunga ang ilang subsob nga anti-criminality operation.
Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ug Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act) ang atubangon ni Casquejo. / AYB