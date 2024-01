Higpit nga liquor ban ipatuman sa Sinulog

Hugot nga gidili sa tibuok dakbayan ang pag-inom og ilimnong makahubog sa publikong dapit sa adlaw sa Sinulog Grand Parade ug Grand Ritual Showdown karong Dominggo, Enero 21, 2024.

Kini human nihimo og pamahayag si City Mayor Michael Rama nga nagpasiugda nga dili lang kini ipatuman sa rota sa Grand Parade sa South Road Properties (SRP), apil apan sa tibuok siyudad.

Matod niya nga kini aron malikayan ang posibling kagubot ug kaguliyang sa publiko ilabina niadtong mahubog.

“Now, those who will carelessly drink publicly, and you will cause commotion, you will be accountable, so you have to be responsible,”matod niya sa Martes, Enero 16.

Matod sa mayor nga samtang hugot nga ipatuman ang pagdili sa publikong mga dapit, wala siya nagdasig o nagpasiugda nga mahimo’ng moinom og ilimnong makahubog bisan naa sa su’d sa mga balay.

“They should be aware about it, because usually those who will cause commotion in the [parade] are those coming from houses (drunk),” dugang niya.

Matod ni Rama nga nakuha kini niya sa iyang kasinatian sa miaging Sinulog Festival, kanus-a usa ka palahubog niiduol kaniya ug kalit nga nagbutang og hugaw sa iyang nawong.

“Kon walay liquor ban? Kahibawo ta unsay mahitabo. Naay time, ako gani mayor, naay niabot nga hubog kaayo, kabalo siya nga mayor ko, kahibaw ka unsay iyang gibuhat nako? Gihugawan niya akong nawong,” midugang siya.

Matod niya nga dili siya moluwat og bisan unsang sinulat nga direktiba kalabot sa maong pagdili, sanglit aduna nay kasamtangang ordinansa sa Siyudad bahin niini ug nagkinahanglan lamang kini og higpit nga reinforcement.

Base sa taho sa SunStar Cebu niadtong Hunyo 2018, ang City Ordinance 1929 nagpahamtang og silot sa publikong paghuboghubog sa mga dapit sama sa kadalanan, eskinita, plaza, ug mga parke sulod sa dakbayan sa Sugbo.

Giingon usab niini nga ang mga makalapas mahimo’ng mag-atubang sa tulo ka bulan nga pagkabilanggo, P1,000 nga multa, o ang duha, sa pagbuot sa korte.

Sa laing bahin, giingon usab sa taho nga gidili usab ang pag-inom og ilimnong makahubog duol sa mga eskwelahan o ospital.

Ang Section 12 sa City Ordinance 1413 o ang Liquor Licensing Ordinance nag-ingon nga “no liquor license shall be issued to any person, partnership, firm or corporation whose place of business is within the residential zone of urban areas and within 100 meters from the perimeter or property boundary line of any school or hospital.”

Dugang pa, si Rama niingon nga ang pagdili sa pag-inom di magamit sa mga indoor area sa mga hotel, resort, restaurant, ug susamang mga establisemento nga gi-certify sa Department of Tourism nga “tourist-oriented.”

Sa buwag nga pakighinabi, si Konsehal Phillip Zafra, kinsa maoy chairman sa committee on peace and order, niingon sa Martes nga bisan pa sa gipahibalo sa mayor, gikinahanglan nila ang executive order sa written form.

Siya nihatag og gibug-aton nga sa pagpatuman sa liquor ban, kinahanglan nila nga susihon pag-usab ang mga permit nga gi-isyu alang sa liquor dispensing ug mga lisensya nga nagtugot sa pag-inom sa mga ilimnong makahubog.