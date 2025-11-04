Hilig sa make-up, nahimong dalan sa kalampusan sa batan-ong Boholana

Nagpamatuod ang usa ka dalaga gikan sa Lungsod sa Batuan, Probinsiya sa Bohol nga pinaagi sa determinasyon, pagtuo, ug gugma sa hilig, posible gyud maabot ang mga pangandoy sa kinabuhi.
Si Karla Ann Gella, 21-anyos, usa ka make-up artist ug graduating student sa Bachelor of Technology and Livelihood Education major in Home Economics sa Bohol Island State University (BISU) – Bilar Campus.
Usa siya ka buhing ehemplo sa kabatan-onan nga nagpadayon sa ilang mga damgo bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi.
Nagsugod ang iyang interes sa make-up sa dihang 14-anyos pa lamang siya.
Ang beauty vlogger nga si Michelle Dy maoy nakapukaw sa iyang inspirasyon ug halos tanang videos niini iyang gitan-aw aron makakat-on.
Ang unang kustomer ni Karla mao ang iyang ig-agaw nga nagpa-make up kaniya para sa Christmas party sa kantidad nga P150.
Wala magdahom ang dalaga nga pinaagi sa iyang hilig, makakita siya og paagi sa pagpanginabuhi.
Matod pa niya, si Ma’am Yeng kinsa iyang maestra kaniadto ug karon kauban na niya sa industriya, maoy usa sa mga unang naggiya sa iyang dalan padulong sa make-up artistry.
Kini maoy nagtugot kaniya nga ma-expose sa kalibotan sa kagwapa ug propesyonalismo.
Sa edad nga 17, nahimo siyang financially independent diin siya mismo ang nagbayad sa iyang boarding house ug tuition fee.
Adunay mga panahon nga nabati niya ang kakapoy ug pressure, ilabi na kon busy siya sa make-up gigs samtang ang iyang mga classmate nagtrabaho na sa ilang mga buluhaton.
Apan bisan pa man, nagpabilin siyang usa ka consistent Dean’s Lister sa unibersidad.
Ang labing ganahan niya sa make-up artistry mao ang oportunidad nga makahimamat og daghang tawo, makabisita sa lainlaing lugar, ug makadungog sa nagkalainlaing estorya sa kinabuhi.
Nakaamgo siya nga matag usa kanato adunay kaugalingong gidalang kasakit ug kasinatian, busa importante ang pagpakita sa kaluoy ug pagsabot.
Para kang Karla, ang make-up dili lang bahin sa kaanyag kondili sa paghatag og kumpiyansa ug kalipay sa uban.
“Making other girls more pretty is easy, but instilling confidence in them is magical,” pulong ni Karla.
Karong hapit na siya mo-graduate, nagpabilin siya nga puno sa paglaom ug determinasyon. “Whatever life may throw, I’ll just go with the flow. But one thing is for sure, I will not leave this industry. I may pause, but I will not stop. It’s engraved in me,” dugang niya. / Sinuwat ni Brigette Cones Dalagan - UV BA-Communication student