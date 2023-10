Hilit nga mga sam-ang pabantayan og polis

Gimandoan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga bantayan dili lang ang sentro nga lugar sa mga lokalidad, apan lakip na ang hilit nga mga sementeryo atol sa Kalagkalag.

Nagtuo ang gobernador nga subay sa pagpaubos sa full alert status sa kapulisan, malikayan ang mga kagubot dili lamang sa eleksyon, apan lakip na sa Ka­lagkalag.

“Yes of course ang PNP should be of full alert dili lang sa Poblacion but also sa cemeteries just to secure the entire island nga ang atong mga kaigsuonan dili masugamak sa kagubot,” matod ni Garcia sa Oktubre 27, 2023.

Gipahinumdoman usab ni Garcia ang mga konstituente niini nga menosan ang pag-inom og ilimnong makahubog atol sa Kalagkalag sanglit mao na unya ang mahimo’ng sinugdanan sa kagubot.

“Dili lang ta mag gubot gud ayaw lang kaayo’g hubog-hubog kay aron makatarong ta og huna-huna kay kani rabang hubog away baya gyud ang pangitaon,” dugang niya.

Gawas sa seguridad, personal usab nga gisusi sa gobernador ang Cebu South Bus Terminal (CSBT) aron masuta ang mga kinahanglan pa nga andamon ug ayuhon sa dili pa modagsa ang mga pasahero.

Gimando ni Garcia ang pagpadugang og mga dagkong air coolers alang sa proper ventilation sa sulod.

Gilauman nga moabot og 50,000 ka mga pasahero ang mobiyahe alang sa eleksyon ug Kalagkalag hinungdan nga nagpadayon usab ang pagtaod sa mga air conditioning units aron mahatagan og kahamugaway ang mga mopauli.

“Giapas gyud ang pagpanaod og aircon, but I already instructed our PGSO (Provincial General Services Office) nga mag dugang lang una og IWATA fans samtang dili pa maka paandar ang tanan but i hope inig magsugod na og sakay mahuman na og taod,” dugang niya.

Una na nga nanawagan ang kadagkoan sa CSBT ug Cebu North Bus terminal sa mga pasahero nga wala nay importanteng tuyo sa siyudad sa Sugbo sa pagpauli og sayo sa probinsya aron kalikayan ang pagdasok sa mga terminals.