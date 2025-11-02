Himoanan og armas gibungkag sa Danao City

Laing himoanan og illegal nga armas nga giabandona nga nahimutang sa bukirang barangay sa dakbayan sa Danao ang nadiskobrehan niadtong Biyernes, Oktubre 31, 2025 atol sa pag-patrolya sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB 7) ug 701st Maneuver Company.
Ang misyon sa maong mga police mao ang kabahin sa padayong preventive law enforcement initiatives diin ang tumong mao ang paghunong sa pagkatap sa illegal nga armas.
Alas 3:30 sa hapon samtang mitadlas ang mga polis sa kabukiran sa dakbayan sa Danao usa ka nagpakabana nga molupyo sa dapit ang mihatag og impormasyon nga dunay gibiyaan nga himoanan og armas sa lugar.
Nakig-alayon dayon ang mga personnel sa RMFB 7 sa mga sakop sa 1st Provincial Mobile Force Company ug Danao City Police Station ubos sa Cebu Police Provincial Office.
Atol sa pagsusi, nadiskobrehan sa mga polis ang nagtipun-og nga mga gamit sa paggama sa armas.
Kini naglangkob sa electric push drill, 56 ka lain-laing metal files, 11 ka gabas, 9 ka manual steel clamps, usa ka electric grinder, welding machine ug pito ka steel magazine sa wala pa matino nga kalibre sa armas lakip na ang tulo ka bala sa kalibre 45, 2 ka bala sa 9mm, usa sa kalibre 7.62, upat ka basiyo sa 45 ug uban pa.
Ang mga nasakmit nga gamit gidala sa 701st Maneuver Company headqaurters alang sa himuon nga documentation.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7, midayeg sa iyang mga sakop sa ilang accomplishments nga nahimo.
Iyang gibutyag kung unsa ka mahinungdanon ang proactive intelligence ug police visibility nga maoy hinungdan sa pagpuhag sa kriminalidad.
Iyang gidugang nga ang PRO 7 pabilin nga mihingusog aron pagwagtang sa tinubdan sa illegal nga armas sa tibuok Central Visayas subay sa focused agenda sa Acting PNP Chief.
“Every illegal firearm recovered represents one less tool of violence on our streets. Through sustained intelligence work and community partnership, we will continue to strengthen peace and public safety in the region," matod ni Maranan.
Subling niawhag ang PRO 7 sa komunidad nga ipahibawo sa mga polis kung aduna silay mamatikdan sa ilang lugar nga illegal aron ila kining matubag dayon og malikayan ang pagkuyanap sa krimen. / AYB