Himoanan og armas sa Danao gibungkag

Nagkalainlaing gamit sa paghimo og armas ang nasakmit sa gipahigayon nga ronda sa kapulisan sa Sityo Manghilao, Barangay Masaba, Siyudad sa Danao sa Huwebes, Marso 5, 2026.
Ang maong operasyon gipahigayon sa 701st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 7, sa pakig-alayon sa Danao City Police Station kabahin sa “Bakal ng Pagbabago: From Guns to Gifts, Turning Metals into Meaning” nga programa ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7.
Ang mga butang nga nasakmit gilangkuban sa electric push drill, bench vices, steel files, metal frame patterns, hacksaw ug blades niini, hammers, steel magazine, ug mga bala sa armas. / AYB