Himuanan og pabuto sa Lapu-Lapu giinspeksiyon

Agi og pagpangandam sa umaabot nga holiday season, giinspeksyon sa mga awtoridad ang 10 ka tighimo og pabuto sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu aron maseguro nga nagsunod sila sa mga regulasyon sa kaluwasan.
Ang hiniusang inspeksyon gipahigayon niadtong Huwebes, Agusto 28, 2025, ni Babag Barangay Captain Eulogio Manayon, Bureau of Fire Protection (BFP) Station 3 Commander SFO1 Lord Jimbell Parba, ug Police Station 3 Police Community Relations officer Jonimar Yurag.
Matod ni Manayon, ang inspeksyon naglakip sa 10 ka nailhang tighimo og pabuto ug duha ka dili aktibo nga tighimo sa Purok Supersunlight ug Judas Belt.
Giawhag niya ang tanang tighimo og pabuto nga hugot nga mosunod sa mga lagda sa kaluwasan aron malikayan ang trahedya sama sa sunog niadtong 2023 sa Judas Belt diin namatay ang labing minos upat ka tawo. / DPC