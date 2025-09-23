Himuo’ng binuwan ang pagtunol sa cash aid sa Sr. Citizens, Cebu City

Himuon nang binuwan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paghatag sa financial aid alang sa mga senior citizens, gikan sa quarterly o kada tulo ka bulan nga iskedyul.
Sa iyang press conference niadtong Lunes, Setyembre 22, 2025, si Archival niingon nga ang quarterly nga distribusyon mas dako og gasto kaysa sa binuwan.
Ang iyang sugyot mao ang paghatag sa P1,000 nga cash aid sa mga kwalipikadong senior citizens matag katapusan sa bulan.
Apan kinahanglan una kini nga aprobahan sa Cebu City Council.
Sa pagkakaron, mokabat sa 92,000 ka kuwalipikadong senior citizens ang makadawat og P1,000 nga cash aid matag bulan o P3,000 matag quarter.
Matod ni Archival, ang kasamtangang City Ordinance 2453, nga naghatag og tinuig nga financial aid sa mga senior citizens, nag-limit sa mga kuwalipikadong benepisyaryo ngadto lamang sa mga nakarehistro niadtong 2023.
Matod niya nga human makuha ang mga pangalan sa mga namatay nga benepisyaryo gikan sa masterlist, duna na’y posibilidad nga maapil na sab ang mga nakarehistro niadtong 2024.
Ang pag-release sa P11 milyunes nga financial assistance ihatag na human kini nalangan tungod kay dunay mga konsehal nga nikuwestyon sa masterlist.
Ang pagpang-apudapod sa mga barangay gitakda nga sugdan gikan Septiyembre 27 hangtod 29, ug ipadayon sulod sa usa ka semana sa City Hall.
Gibutyag sab ni Archival nga ilakip nila ang mga maintenance medicines sa sunod nga budget ubos sa programa nga gitawag og Longlife Program. / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern