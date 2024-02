Himuong mas bongga nga lumba

Usa ka bongga nga motocross event ang kasamtangang gipangandaman og insakto ni Cebu sportsman Lou Ornopia isip pagsaulog sa ika-25 nga anibersaryo sa MS Motosuit Motocross Ornopia Cup nga gikatakda karong Abril 14, 2024 sa MS Motosuit Motorsports Park sa Barangay Calambua, lungsod sa San Remigio, Cebu.

Gipasalig ni Ornopia nga labing nindot ug labing kulbahinam ang masaksihan sa kompetisyon sa kasaysayan sa motocross sa Sugbo.

“Ato gyud ni paninduton kay ika-25 ka tuig ni nga kasumaran sa atong way puas nga pagpahigayon og motocross dinhi sa Sugbo,” matod ni Ornopia, kinsa kanhi Sportsman of the Year awardee sa Sportswriters Association of Cebu (SAC) hasta sa The Outstanding Cebuano Award (TOCA).

Gipabuhagay ni Ornopia nga dako niyang garbo nga nilanat og ing-ani ka dugay ang kompetisyon nga iyang gipasiugdahan sugod niadtong 1997.

Sa Ornopia Cup, daghang dekalidad nga riders sa nagkadaiyang mga lugar ang nadiskubrihan sama nila ni Irwin Uypitching, Jon-jon Adlawan, Pepo ug Popeye Rubi, Bornok Mangosong, Jubenile Abellar, John Flores, BJ Pepito, Donkey Sanchez, ug uban pa.

Ang nangahisgutan mahilakip sa 25 MS Motosuit Racing Greats nga pasidungog nga ihatag atol sa lumba.

“Ato ni silang garbo mao na nga mohatag ta og pasidungog alang sa 25 MS Motosuit Racing Greats aron mas mahinungdanon ang umaabot nato nga kalihukan,” pasabot ni Ornopia, kinsa naila nga amahan sa Cebu motocross.

Nagkanayon si Ornopia nga gawas sa ganti’ng salapi, aduna sab daghang giveaways ug raffle prizes ang gitagana alang sa mga partisipante ug hasta sa mga tumatan-aw.

Matod ni Ornopia nga gusto niyang magmalipayon ang tanan atol sa kalihukan.

Gitataw ni Ornopia nga ang umaabot nga lumba maoy himuon niyang basihan kon ipadayon niya ang iyang plano nga buhion pagbalik ang MS Motosuit race series.