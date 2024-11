Hinabang alang sa Senior Citizens sa Mandaue direkta nga ihatod

Gisugdan na sa Dakbayan sa Mandaue ang paghatag og hinabang pinansyal alang sa senior citizens nga idirekta nang ihatod ngadto sa matag balay sa beneficiaries, sa maong paagi dili na hasul ug lisud alang sa mga senior citizens sa higayon nga mokubra sa maong ayuda.

Base sa post sa Mandaue City Public Information Office niadtong Huwebes, Nobiyembre 14, 2024, ang house-to-house nga pamaagi, nga gisugdan sa sayong bahin sa Nobiyembre ug nagpadayon pa, nagtinguha nga masiguro nga ang tanang kwalipikado nga benepisyaryo makadawat sa ilang pinansyal nga tabang nga walay kalisdanan, labi na kay aduna’y uban nga senior citizens maglisod na sa paglakaw ug kadtong adunay gipamati nga mga sakit.

Sa karon nga hugna ang matag kwalipikado nga senior citizen makadawat og P5,000 nga pinansyal nga tabang, nga mas dako itanda si P4,000 nga gihatag sa unang distribution niadtong Abril.

Una nang gipahibawo ni Carlo Jesus Cotejo, officer-in-charge sa Office for Senior Citizens Affairs (OSCA), nga mao ang paghatag og P8,000 nga gibahin sa duha ka installments, nga P4,000.

Apan, si Mayor Jonas Cortes nagdesisyon nga pataasan ang ikaduhang tranche ngadto sa P5,000 aron paghatag og dugang suporta sa mga senior citizens tungod sa pagsaka sa mga palitunon. Moabot ngadto sa P29 milyunes ang gigahin alang sa maong programa, nga gilauman nga makabenepisyo sa kapin sa 29,000 nga narehistrong senior citizens sa 27 ka barangay sa siyudad.

Ang pagpang-apud-apod gipangulohan sa mga personnel gikan sa City Treasurer’s Office ug City Social Welfare Services (CSWS).

Alang sa mga namatay nga senior citizens nga nalakip sa payroll ug na-validate, ang mga miyembro sa pamilya sama sa mga bana/asawa, mga anak, o duol nga paryente gitugotan nga mo-claim sa maong hinabang.

Ang mga kinahanglan nga dokumento naglakip sa OSCA ID sa senior citizen, death certificate, ug government-issued ID o barangay certification sa pag-claim.

Ang maong ayuda base sa, “Ordinance providing for the increase of the annual financial assistance of the eligible senior citizens of the City of Mandaue to ten thousand pesos (P10,000.00) and appropriating funds therefor,” nga gipalabang ni konsehal Jimmy Lumapas, nga maoy chairman sa committee on Social Services.

Napasar sa ikatulo ug pinal nga pagbasa niadtong Mayo 27 ni konsehal sa siyudad nga si Lumapas. / CAV