Hinabang gikan sa Cordillera gidawat sa PRO-7

Nadawat na sa Police Regional Office (PRO)-7 ang dul-an sa pito ka mga tonelada nga relief goods gikan sa Police Regional Office Cordillera Administrative Region PRO-CAR ubos sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Brigadier General Ericson Dilag niadtong Sabado, Nobiyembre 8, 2025.
Ang maong relief goods alang sa mga nabiktima sa Bagyong Tino, nga grabe nga nakakusokuso sa Sugbo ug nibilin og dakong danyos ug daghang mga kinabuhi nga nakalas.
Ang mga hinabang naglangkob sa 52 ka mga sako sa bugas humay ug ubang mga gikinahanglan sa panimalay.
Kini nga inisyatiba nagpakita kon unsa ka mahinungdanon ang panagtinabangay ug panaghiusa sa PNP ug dili babag ang gilay-on kon asa gikan ang maong hinabang.
Niadtong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025 ang mga personnel sa PRO-CAR nihimo sa ilang donation drive sa sulod sa Camp Major Bado Dangwa sa La Trinidad, Benguet diin ang Regional Mobile Force Battalion 15 ug Benguet Police Provincial Office sa pakig alayon sa Office of The Civil Defense-CAR nitigom sa essential supplies.
Ang maong mga hinabang gikan sa nagkadaiya nga volunteer agencies, cooperatives, eskuwelahan, pribadong individual ug sa mga manggihatagon nga hugpong.
Nisuporta usab niini ang Baguio City Police Office diin ilang gipanghatag ang ilang nadawat nga donations gikan sa Dakbayan sa Baguio.
Sa kaadlawon sa Sabado, Nobiyembre 8, 2025, ang RMFB 15 nihatod sa maong relief goods ngadto sa Clark Air Base sa Pampanga aron ilupad kini sa Philippine Airforce sakay sa C-130 paingon sa Sugbo inubanan sa Vice Chairperson sa Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development sa RMFB 15 sa pakig alayon sa Regional Community Affairs and Development Division (RCADD) sa Police Regional Office 7 uban sa Philippine Airforce.
Subay niini, si Police Brigadier General Redrico Maranan ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas nitunol sa iyang dako nga pagpasalamat sa kinatibuk-ang pamilya PRO CAR sa gihatag nga suporta ug tabang sa mga biktima sa Bagyong Tino.
“Your kindness not only provides much-needed relief to our personnel and communities affected by Typhoon ‘Tino,’ but also strengthens our shared commitment to serve and protect with empathy, unity, and hope,” matod ni Maranan.
Gipasalig sa heneral nga ang maong mga hinabang gikan sa laing rehiyon ilang ihatod sa apektadong mga pamilya. / AYB