Hinampakay nila Eala, Lepchenko naundang sa uwan

Human sa dul-an sa tulo ka mga oras nga hinampakay, naundang ang round-of-16 match tali nila ni Filipina Alex Eala ug American Varvara Lepchenko sa WTA 125 Guadalajara Open sa Mexico ning Huwebes, Septiyembre 4, 2025 (PH time), gumikan sa pagbunok sa ulan.
Naundang ang duwa sa deciding third set ug niadtong gutloa, naglabaw si Eala, 3-2.
Hinutdanay og lahutay ang duwa kay niagi kini og tie-breaks ang nag-unang duha ka sets, 6(3)-7(7), 7(7)-6(3).
Insakto duha ka mga oras ug 56 ka mga minutos ang kombati una kini naundang sa uwan.
Ang pagkaundang naghatag og kahigayunan sa duha ka mga magduduwa nga makapundo pagbalik og hangin.
Ipadayon ang kulbahinam nga engkuwentro karong Biyernes sa kadlawon, Septiyembre 5. / ESL