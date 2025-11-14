Hinay ang tabang nga moabot sa barangay

Kapin usa ka semana human naigo sa Bagyong Tino ang Cebu, ang Lungsod sa Asturias nagpadayon sa pagpakigbisog sa mga hagit sa recovery ilabi na sa Barangay Kaluangan.
Ang mga lumolupyo naglisod gihapon sa pagbangon taliwala sa hinay nga operasyon sa paghatod sa hinabang.
Ang Kaluangan nagpabilin nga labing apektado nga lugar sa lungsod nga adunay 293 ka panimalay nga naapektuhan, lakip ang 95 ka mga balay nga naguba.
Sa pagkakaron, 39 ka pamilya ang anaa pa sa evacuation centers, dili makabalik sa ilang mga balay, samtang ang uban temporaryong nagpuyo uban sa ilang mga paryente.
Nagkanayon si Asturias Municipal Legal Officer Annaliza Jayme nga ang paghatod sa mga relief goods nahimong langay tungod sa kalisod sa dalan paingon sa maong barangay.
Ang mga landslide ug naalihan nga mga dalan nakapalisod sa pag-abot sa four-wheel vehicles sa lugar. Napugos ang mga responder sa paggamit og mga motorsiklo aron sa pagdala sa mga suplay.
Ang mga operasyon sa paghatod sa hinabang sa Kaluangan gihimo na karon matag duha ka adlaw gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), pribadong mga donor, ug sa lokal nga gobiyerno.
Matod ni Jayme, igo ra sa pagkakaron ang suplay sa pagkaon, apan ang mas dako nga panginahanglan anaa sa mga materyales ug mga gamit sa balay alang sa mga pamilya kansang mga pinuy-anan ang naanod sa baha.
Aron mahawan ang agianan, ang lokal nga gobiyerno nakigtambayayong sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug Third District Representative Karen Flores-Garcia aron magpadala og dugang heavy equipments alang sa mga operasyon sa pagpanglimpyo sa dalan.
Sigon niini, bisan og ang mga clearing work sa kasikbit nga kabukiran nga barangay sama sa Bairan abli na sa partial nga mga rota, ang
Kaluangan nagpabilin nga prayoridad tungod sa kadaghan sa kadaot ug pagka-isolated.
Ang mga barangay nga mas duol sa highway nakadawat na og igong tabang gikan sa gobiyerno ug pribadong grupo, apan ang pagka-isolated sa Kaluangan hinungdan nga langay ang tabang.
Bag-o pa lang nga nakasulod ang four-wheel vehicles sa ubang bahin sa barangay, samtang ang mga motorsiklo nagpabilin nga importante alang sa paghatod sa mas gagmay nga mga suplay ngadto sa labing hilit nga mga sityo.
Gipasabot ni Jayme nga samtang nagpadayon ang mga operasyon sa paghatod sa hinabang, lisod gihapon ang koordinasyon.