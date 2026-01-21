Hinayhay gikawat nasakpan, gipriso

Tungod kay way dalang sapot human nilayas sa ilaha, usa ka 33-anyos nga ulitawo ang napriso kay nangawat og mga hinayhay sa iyang silingan sa Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si alyas “Ryan,” walay trabaho, kinsa nadakpan sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan alas 2:30 sa kadlawon, Miyerkules, Enero 21, 2026.
Base sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, usa ka 25-anyos nga lalaki ang nidangop kanila human niya makita sa CCTV ang pagpangawat sa suspek.
Sa maong video, klarong gikuha ni Ryan ang mga t-shirt nga gipanghayhay sa gawas sa balay sa biktima.
Narekober gikan sa suspek ang upat ka mga t-shirt nga gibana-banang mobalor og P6,000.
Giangkon sa suspek ang salaod ug napugos siya sa pagpangawat tungod kay wala na siyay ilisan nga sanina.
Nasayran nga usa na ka bulan ang milabay sukad siya nilayas sa ilang panimalay human sila nag-away sa iyang amahan.
Sa iyang paglayas, wala siya makadala og bisan unsang sapot, hinungdan nga sa dihang nakabantay siya nga walay tawo ang balay sa iyang silingan, iyaha kining gipahimuyuan.
Ang suspek gikatakdang pasakaan og kasong pagpangawat. / JDG