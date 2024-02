Hinayhinay ibalik sa Hunyo ang mga klase

Agi og tubag sa nagkagrabe’ng mga kabalaka ug reklamo gikan sa nagkalain-laing sektor, usa ka lokal nga opisyal sa basic education nikompirmar sa Lunes sa padayon nga mga paningkamot nga hinay-hinay nga mobalik sa naandan nga pagsugod sa Hunyo alang sa tuig tingtungha.

Si Direktor Salustiano Jimenez sa Department of Education Central Visayas (DepEd 7) nitug-an sa SunStar Cebu nga hinayhinay na silang nag-transition pagbalik sa June to March school calendar, katuigan human sa pagpatuman sa bag-ong school calendar.

“We are still deliberating. The central office has been consulting the regional offices, down to consulting the school level as to the proposed calendar,” ingon niya niadtong Martes, Enero 30, 2024.

Siya nidugang nga kini mao ang pag-andam sa pag-abli sa sunod school year nga mas duol sa school calendar sa wala pa ang Covid-19 pandemic.

Sa 2020, gipahibalo ni Education Secretary Leonor Briones nga ang klase sa school year 2020-2021 magsugod sa Agusto 24 ug matapos sa Abril 30 sa pagka sunod tuig.

Bisan pa, tungod sa pandemya, giaprobahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang kausaban, nga gibalhin ang pag-abli sa mga klase sa Oktubre 5.

Kini nga pagbag-o nagkonsiderar sa mga lugar nga nag-atubang sa mga pagdili.

Sa misunod nga school year, nagsugod ang mga klase sa Septiyembre. Bisan pa, alang sa 2022-2023 school year, ang mga klase sa katapusan gibuksan kaniadtong Agusto.

Matod ni Jimenez nga sa pagkakaron ila nang gi-finalize ang schedule nga gikonsiderar ang serye sa mga konsultasyon gikan sa lainlaing sektor, apan ilang gitinguha nga mabuksan ang school year 2024-2025 sa Hulyo.

Dugang pa niya nga sa school year 2025-2026, malaumon siya nga maablihan na nila ang klase balik sa Hunyo, sa mosunod nga mga tuig sa pagtungha.

Ang desisyon nga ibalhin ang pagsugod sa tuig sa tingtungha balik sa Hunyo usa ka tubag sa daghang mga reklamo bahin sa mga hagit sa pagpahigayon sa mga klase sa panahon sa init nga mga bulan sa ting-init.

Ang lakang nagtumong sa pagpagaan sa kalisod sa mga estudyante, magtutudlo, ug mga institusyon sa edukasyon nga nag-atubang sa mga isyo nga may kalabutan sa grabe nga kainit ug uban pang mga hinungdan sa klima nga nakaapekto sa palibot sa pagtuon.

“Our classrooms are not designed for summer. We did not design it for extreme heat, especially when our heat index reaches 34 to 38 degrees Celsius. If that is the scenario, it will really be hot and our learners cannot concentrate on their studies,” matod ni Jimenez.

Ang heat index, nailhan usab nga ‘feels-like’ nga temperatura, usa ka sukod nga nagkonsiderar sa temperatura sa hangin ug relatibong kainiton aron mahibal-an kon unsa ka init ang gibati sa lawas sa tawo. Kini adunay mahinungdanon nga papel sa pagtimbang-timbang sa mga potensyal nga peligro sa kahimsog nga adunay kalabotan sa init ug umog nga mga kahimtang.