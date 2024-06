‘Hindi po mahagilap ang Phivolcs’ —Canlaon City PIO

Si Dr. Elmer Empiales, Public Information Officer sa Canlaon City, nibasol sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nga wa nakahatag nila og pasidaan o warning sa pag-alburoto sa bulkang Kanlaon niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 3, 2024.

Si Empiales sa interview sa media, niingon nga way taga-Phivolcs nga nihatag nila og updates aron sila makapangandam.

“Wala po talaga, zero po. Ang ginawa lang po namin nagpunta lang po kami sa website tapos tinignan lang po namin kung ano yung update nila,” sumala pa sa opisyal.

Pinaagi unta sa update gikan sa Phivolcs, nakahimo sila og action plan nga maghatag sa City Disaster Risk Reduction Management og guidance sa mga angay buhatan sa local government ingon man mapahimangnoan gilayon ang publiko.

“Sila yung lead agency, sila ang mag update sa amin.

“At least dun nakabase ang action plan namin, although meron na kaming disaster plan, syempre kailangan din namin ang guidance nang Phivolcs,” saysay ni Empiales.

Sa nahitabong pag-ulbo sa Kanlaon Volcano nakugang na lang ang mga residente.

STATE OF CALAMITY

Samtang, ang lokal nga kagamhanan sa Canlaon mideklarar sa pagpa-ubos sa siyudad sa ‘state of calamity’. Ang maong deklarasyon pinirmahan ni Mayor Jose Cardenas.

Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nipasalig sa tanang mga residente nga naapektuhan sa pagbuto sa Kanlaon Volcano sa padayong suporta sa gobyerno samtang iyang gipatuman ang usa ka whole-of-government approach aron masiguro ang kaayuhan sa publiko ug ang dinaliang paghatag sa hinabang.

Sa video message sa presidente, siya niingon nga ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHILVOCS), National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), ug ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) nangulo sa maong sitwasyon.

“Patuloy ang ating mga ahensya tulad ng PHILVOCS, NDRRMC, at ang DSWD sa kanilang masusing pagsusubaybay at pagbibigay ng suporta,” sumala pa ni Presidente Marcos.

Sa labing uwahing update, moabot na ngadto sa 2,800 ka mga tawo ang gipabakwit ngadto sa evacuation centers, gumikan sa nagkagrabe nga ash fall ug ang kabalaka nga mobugwak og lahar.

Kasamtangang giisa ngadto sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa maong bulkan. /FVQ, Presidential Communications Office