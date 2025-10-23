Hinulugang Taktak: Pagsayaw sa ritmo sa busay

Kaniadto, makabasa ra ko sa mga post sa internet bahin sa Hinulugang Taktak Nature and Adventure Park. Matag higayon nga makakita ko og hulagway sa iyang busay, mahanduraw ko nga usa ka adlaw, makabisita gyud ko. Nakasulat pa gani sa akong hunahuna nga “tingali usa ra ni ka damgo.” Apan niabot gyud ang panahon nga nahimo kini nga tinuod. Sa kalipay nga dili masukod, nakig-uban ko sa akong duha ka mga ig-agaw, sila si Engr. Lourdes Cabarrubias ug si Faith Lovitos Francisco, aron duawon ang bantugang dapit sa Antipolo City, Rizal.
Ang Hinulugang Taktak nga nahimutang sa Sityo Taktak, Barangay Dela Paz, Antipolo City, dili lisod pangitaon.
Sukad pa kaniadto, kini na ang usa sa labing nailhan nga destinasyon sa mga turista, ilabi na kon ting-init. Gitawag pa gani kini nga summer gateway sa mga taga Metro Manila tungod kay duol ra kini ug angay kaayo alang sa usa ka mubo nga pagpahulay gikan sa kasamok sa siyudad.
Sa among pag-adto, nagsakay kami og traysikol nga maoy kasagarang sakyanan. Pag-abot namo sa park, kalipay among gibati kay libre. Ang lugar gidumala sa lokal nga kagamhanan sa Antipolo City ug makita gyud nga giamuma kini alang sa katawhan.
Ang nag-unang katahom sa lugar mao ang busay — ang Hinulugang Taktak nga naghatag og malinawon nga musika sa pagtagaktak sa tubig. Kaniadto, daghang mga tawo ang maligo ug magtampisaw dinhi ilabi na sa mga bulan sa Marso hangtod Septiyembre. Apan tungod sa kalambuan ug urbanisasyon, niubos ang kalidad sa tubig.
Daghang estruktura ang nagtukod daplin sa sapa nga maoy tributary sa busay. Apan karon, ang Dakbayan sa Antipolo nagtukod og water treatment plant aron mapaayo pag-usab ang kahimtang sa tubig.
Dili lang ang busay maoy maayong makita, adunay spider web, canopy walk, ug uban pang adventure facilities nga makahatag og kasadya sa mga bisita. Ang wall climbing ug rappelling dili pa magamit tungod kay “under renovation, apan ang spider web mahimong masulayan kon magsuot ka og jogging pants ug rubber shoes.
Ang labing makapahimuot nga bahin alang nako mao ang canopy walk. Didto, makalakaw ka ilawom sa mga kahoy sulod sa kapin tulo ka ektaryang protected park. Samtang naglakaw, imong mabatyagan ang preskong hangin nga mosapigad sa imong panit ug mogakos sa imong lawas ang kabugnaw. Sama kini sa paglakaw sa usa ka dapit nga gihuptan sa kamot sa kinaiyahan.
Samtang naglantaw kami sa busay, namati ko sa pagtagaktak sa tubig. Sama kini sa awit sa kalikupan nga malinawon, mahumok, ug madasigon. Sa matag patak, murag nagasulti kini og mga sugilanon sa kagahapon ug sa paglaom nga ipabilin kini nga dapit nga putli ug buhi alang sa sunod nga mga kaliwatan.
Sa tinuod lang, ang Hinulugang Taktak dili lang usa ka talan-awon sa mata, apan usa ka pahinumdom nga ang kalikupan, kon atong ampingan, mobalos kanato sa iyang katahom ug kalinaw. /