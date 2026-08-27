Hinungdan sa kamatayon sa nabakunahang bata, gisusi pa

Giklaro sa Municipal Health Office (MHO) sa Lungsod sa Dumanjug nga wala pa'y final nga conclusion kon ang Measles-Rubella (MR) vaccine nga nadawat sa bata sa Barangay Doldol pagka Agusto 10 adunay kalabutan sa kamatayon niini niadtong Agusto 24, 2026.
Kini subay sa giluwatang pamahayag sa MHO tungod sa kabalaka sa pamilya kabahin sa kamatayon sa maong bata.
Matod sa MHO nga gi-report na nila ang maong kaso sa Department of Health-Regional Epidemiology and Surveillance Unit (DOH-Resu) diin nakig-alayon na sab siya sa Provincial Health Office aron masusi ug ipaubos sa imbestigasyon ang maong kaso.
Si Dr. Sheila Faciol, hepe sa Cebu Provincial Health Office (CPHO) nipadangat sab sa iyang pahasubo sa pamilya sa bata.
Lakip sa lakang nga gihimo sa kagamhanan ang pagpadala og kaugalingong team nga maoy mokolekta og datos aron maseguro nga adunay kompleto nga impormasyon alang sa himuon imbestigasyon.
"As of now pagkadawat nato sa report yesterday ang atong team ato dayong gipadala sa Dumanjug in fact naabot na sila didto ug nanghinaot ta nga makuha nila tanan nga information aron makahatag ta og tubag sa atong mga pangutana," matod ni Faciol.
Una na nga giawhag sa kagamhanan ang mga ginikanan kon dunay mga pangutana kabahin sa bakuna mas maayong modangop sa MHO, barangay health centers o sa mga healthcare providers aron mahatagan tukmang pagpasabot.
Dugang niini, gihangyo sab ang publiko nga likayan ang paghatag og conclusion o pag-share sa mga unverified information kabahin sa maong kaso samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon.
"Despite the grabe kaayo ang internet nga naka-sensationalize sa kadaot kuno nga mahimo sa vaccine, we should take note nga vaccines are there ever since they are safe. Effective nga dili ta magka-measles kay ang measles makadaot ug pwede ni makamatay labi na kon bata," matod Faciol.
Gipasabot ni Faciol nga bisan og dili pinugsanay ang pagpabakuna apan giawhag ang tanang bata nga mabakunahan isip proteksyon sa makamatay nga sakit.
"Dili ni pinugsanay but we really encourage in order to save a baby from measles," dugang niya. / ANV