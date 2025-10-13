Hirit: Ang pait nga kamatuoran

ni: Geanna Junio Political Science student UC-Main
Daghang nanggawas nga memes ug jokes bahin sa politika karon. Diha sa Facebook, TikTok, bisan asa, kataw-an nato ang mga opisyal nga nagbinuang, nagsayawsayaw, o naghimo og mga speech nga walay pulos.
Kon magbalikbalik ang mga politiko sa ilang mga saad matag eleksyon, moingon lang ta, “Ah, mao ra gihapon.” Murag katawa na lang atong paagi para maka-cope sa atong sitwasyon. Pero, uy, ayaw og kalimot nga ang katawa ra dili makasulbad sa atong mga problema.
Luyo anang jokes, naa’y tinuod nga paglisod nga nagpadayon nga nakaapekto sa atong kinabuhi.
Ang eleksiyon sa Pilipinas murag showtime kaysa seryoso nga pagpili para sa atong kaugmaon. Ang mga kandidato magpakaartista, magsalig sa ilang mga apelyido, mga catchy nga jingle, o mga drama nga scripted na daan.
Murag salida nga kitang mga botante nagtan-aw sa parehas nga estorya matag tulo o unom ka tuig. Samtang lingaw tan-awon ang stage, ang reyalidad sa gawas kay grabe kaayo.
Kana ang part nga dili komedya. Bilyon-bilyon ang nawala tungod sa korapsiyon samtang naguba ang atong mga classrooms, mga ospital kulang sa mga doktor, ug mga tambal.
Ang mga ordinaryong pamilya naglisod sa pagsaka sa presyo sa pagkaon ug gasolina, samtang ang mga gamhanan nagpabilin sa ilang mga luho. Ang resulta? Kita ang nag-antos.
Matag higayon nga mokatawa ta sa sayop sa usa ka politiko, atong gitabunan ang kamatuoran nga kini nga mga kapakyasan nakapasakit sa tinuod nga mga tawo. Dili lang ta nagkatawa, nagpakahilom pa gyud ta.
Kon kita mobotar sa mga lider tungod sa ilang pa-showbiz nga kaanyag ug dili sa ilang tinuod nga abilidad, atong gihatagan sila og pagtugot nga padayon nga mapakyas kanato. Tinuod gyud ni: dili lang ang mga politiko ang problema. Kita pud, tungod kay ato silang gi-tolerate. Kita mismo ang nagbuot nga magpadayon sila sa paglingkod sa puwesto.
Panahon na nga magseryoso ta. Ang politika dili usa ka sirko ug ang katungdanan sa publiko dili usa ka negosyo sa pamilya. Ang serbisyo publiko dili baligya, dili usa ka butang nga paliton, ibaligya, o gamiton alang sa personal nga ginansiya. Dili ni dapat negosyo, dapat serbisyo gyud.
Ang Pilipinas angayan sa mga lider ug mga lungsuranon nga parehong nakasabot niini: ang serbisyo publiko dili usa ka butang nga angay kataw-an. Hangtod nga moabot kana nga adlaw, ang matag joke bahin sa politika dili lang humor—kini usa ka masakit nga pahinumdom sa pag-antos nga dili na nato mahimong ibaliwala. Dapat magmata na ta, dili na ta magpakahilom.