Hirit: Ber Months Na!

ni SAMUEL C. VILLA JR., DevEdD
Associate Professor, CTU Main Campus-Dumanjug Extension
Misulod na ang Septiyembre ug para sa mga Pinoy, klaro na: Pasko na pud! Wala pa gani kasugod og tarong ang klase, pero ang Christmas songs murag naka-enroll na daan.
Sa higher education, kataw-anan ang timing. Bag-o pa nagsugod ang semester, nag-adjust pa sa schedule, syllabus ug requirements. Pero adunay mangutana dayon: “Unsa atong theme sa Christmas party?”
Sa buntag, learning outcomes ang hisgutan; sa hapon, Christmas program na. Ang propesor mahimong teacher, researcher, adviser, committee member ug kalit lang event organizer.
Apan ang “ber months” dili lang panahon sa selebrasyon. Pahinumdom usab kini nga ang unibersidad dili lang lugar sa grado ug diploma. Komunidad usab kini diin ang estudyante ug magtutudlo nagtinabangay ug nagdasigay.
Matud sa Filipos 4:4, “Pagmaya kamo kanunay diha sa Ginoo; usab, nagaingon ako, pagmaya kamo!” Sa tunga sa deadlines ug academic pressure, ang Pasko usa ka higayon sa paghunong, pagpasalamat ug pagmaya.
Apan dili nato kalimtan ang tinuod nga sentro sa Pasko. Sa Lucas 2:10–11, nagaingon: “Ayaw kamo kahadlok, kay ania karon, nagdala ako kaninyo ug maayong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katawhan. Kay natawo karon alang kaninyo ang Manluluwas, nga mao si Cristo nga Ginoo.”
Busa, dili kinahanglan bongga ang Christmas party o mahal ang exchange gift. Matud sa Mga Buhat 20:35, “Mas bulahan ang paghatag kay sa pagdawat.”
Sa campus, mahimo kitang magselebrar nga walay pagpugos sa bulsa. Ang simpleng pagkaon nga gipang-share, usa ka “salamat,” o pagtabang sa gikapoy nga estudyante mahimong mas bililhon pa kaysa mahal nga regalo.
Samtang nagpadayon ang klase, research, exams ug meetings, magsugod na usab ang Christmas preparations.
Ug kung adunay mangutana, “September pa man, nganong Pasko naman?”
Tubag: Welcome to the Philippines!
Dinhi, pag-abot sa “-ber,” naka-enroll na daan ang Pasko.
Apan labaw sa kanta, dekorasyon ug regalo, hinaut nga si Cristo magpabiling sentro sa atong selebrasyon.
Kay ang pinakadakong Gasa sa Pasko dili maputos og ribbon—Si Jesus mismo.