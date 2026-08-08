Hirit: Epekto sa Baha

ni Dr. Samuel C. Villa Jr.
Associate Professor, CTU Main Campus-Dumanjug Extension
Sa Sugbo, murag naa na’y usa ka butang nga mas kasaligan pa sa weather forecast—ang baha basta kusog ang ulan, murag automatic na ang baha. Murag dili na bisita, residente na.
Makatawa ta gamay, apan ang epekto niini dili gyud kataw-anan, labi na sa edukasyon.
Sa matag pagbaha, masuspenso ang klase, mausab ang iskedyul, ug ang mga estudyante mapugos og absent bisan gusto nilang moskwela. Murag ang unang subject sa adlaw dili na English o Math, kun dili Swimming 101.
Ang uban malipay kon walay klase. Apan kon magsige na kini matag ulan, dili na holiday ang tawag ana learning loss na.
Mas lisod kini sa mga kabus nga estudyante. Dili tanan adunay laptop, internet, o kuryente aron maka-online class. Busa kon baha ang dalan, mura usab og nalumos ang ilang kahigayonan sa pagkat-on.
Apan dili lang mga estudyante ang naglisod. Ang mga magtutudlo usab mag-ilis-ilis og lesson plan, mopahigayon og make-up classes, ug usahay mahimong disaster responders. Ang ilang lesson plan murag kinahanglan na og footnote: “Subject to rainfall.”
Ang tinuod nga problema dili lang ang kusog nga ulan. Ang problema mao ang mga estero nga barado, drainage nga kulang, basura nga gilabay bisan asa, ug mga solusyon nga pirming gisaad apan usahay maunhan pa sa sunod nga baha.
Nindot kaayo paminawon ang slogan nga “education is the key to success.” Apan lisod ablihan ang pultahan sa kaugmaon kon ang agianan padulong sa eskwelahan nahimong suba.
Panahon na nga tan-awon nato ang pagbaha dili lang isip problema sa trapiko o imprastraktura. Problema usab kini sa edukasyon. Kada adlaw nga walay klase, adunay leksyon nga wala matudlo ug damgo nga nalangan.